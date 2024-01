Romário em visita ao Museu Flamengo - Foto: Reprodução/FlaTV

Romário em visita ao Museu FlamengoFoto: Reprodução/FlaTV

Publicado 10/01/2024 21:22 | Atualizado 10/01/2024 21:26

Rio - Nesta quarta-feira, 10, Romário foi à Gávea para visitar o Museu Flamengo. Lá, o ex-jogador exaltou o clube, parabenizou a todos que participaram do processo de criação do museu e ressaltou a felicidade por ter vestido o manto.

"São muitas memórias, muitas alegrias, muitos momentos importantes e especiais vividos com a camisa do Flamengo de 1995 até 1999. Com certeza essa passagem pelo Flamengo marcou muito a minha história no futebol e na minha vida. Me sinto feliz de poder fazer parte direta e indiretamente dessa história. Parabéns a todos aqueles que idealizaram e produziram esse museu", disse Romário.

"Parabéns para a coisa mais importante e mais sagrada que o Flamengo tem, que é sua torcida. E dizer que vai ser sempre uma honra poder falar para todo mundo até o último dia da minha vida que tive o prazer de vestir o manto sagrado. Isso, para mim, foi do cara***", completou.

Ídolo do Flamengo, Romário atuou no time carioca entre 1995 e 1999. Atualmente, ele é senador e presidente do America-RJ.