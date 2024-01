David Luiz renovou por mais uma temporada com o Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/01/2024 14:08

Rio - Zagueiro do Flamengo , David Luiz, que chegou a receber sondagens de outros clubes, optou por renovar contrato com o clube por mais um ano. Ele atingiu as metas previstas no vínculo anterior e a cláusula de extensão automática foi ativada. A renovação já foi oficializada no BID da CBF.

David Luiz perdeu espaço no Flamengo em 2023 e ficou de fora dos gramados no fim da temporada por causa de uma lesão. Agora, o zagueiro deseja ganhar maior minutagem sob o comando de Tite.

Outro que renovou foi Bruno Henrique, que também teve a extensão de vínculo publicada no BID nesta terça-feira (10). O atacante rubro-negro tem contrato com o clube por mais três anos.

Além de renovar com David Luiz, o Flamengo busca a contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Entretanto, o clube paulista faz jogo duro e tenta segurar o atleta. O jogador e seus representantes já informaram à diretoria o desejo de jogar no Rubro-Negro.