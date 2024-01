Gabigol - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 10/01/2024 10:00

Rio - Um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, Gabigol, de 27 anos, viveu em 2023 uma temporada de exceção no clube carioca. Com um rendimento abaixo do esperado, o atacante terminou o ano no banco de reservas. De volta aos treinamentos para iniciar 2024, o goleador apresentou uma forma física que agradou o clube.

De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", Gabigol seguiu a cartilha de treinos recomendada pelo Flamengo e também tomou cuidados pessoais no período de descanso. A situação agradou o departamento de fisiologia e a preparação física do Rubro-Negro.

No Flamengo desde 2019, Gabigol foi o principal destaque de vários títulos de expressão conquistados pelo clube carioca nas quatro primeiras temporadas. Porém, no ano passado, o atacante viveu seu pior ano. O Rubro-Negro terminou 2023 sem levantar qualquer taça.