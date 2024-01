Evander, do Portland Timbers - Foto: Divulgação/Instagram Portland Timbers

Publicado 09/01/2024 21:58

Rio - O Flamengo apresentou ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, uma proposta pelo meio-campista Evander. A oferta é de 7 milhões de dólares (pouco mais de R$ 34,2 milhões na cotação atual) por uma parte - entre 60% e 70% - dos direitos do jogador. A informação é do "ge".

Vale destacar que o valor da proposta será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. Além disso, segundo o site, há metas na oferta que podem fazer com que a transação chegue aos 8,5 milhões de dólares (quase R$ 41,6 milhões na cotação atual). Isso tudo, claro, se houver um final feliz.

O Portland, por sua vez, faz jogo duro, tendo em vista que adquiriu o jogador no fim de 2022 por R$ 53 milhões. Mesmo assim, o Fla insiste na contratação e tem como trunfo o desejo do próprio atleta de retornar ao futebol brasileiro.

Evander, de 25 anos, foi revelado pelo Vasco. Em 2018, o jogador foi negociado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, onde se tornou um dos destaques do time. Ao todo, foram 50 gols e 40 assistências em 165 jogos, além do título do Campeonato Dinamarquês em 2020 e a Copa da Dinamarca em 2019 e 2022.

Após se destacar no Midtjylland, Evander transferiu-se para o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Ele foi eleito o melhor jogador do time estadunidense nesta temporada, com 11 gols e quatro assistências em 29 jogos.