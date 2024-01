Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/01/2024 15:31 | Atualizado 09/01/2024 15:31

Rio - Nesta terça-feira, 9, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, esteve no Galeão para receber o meia Nicolás De La Cruz . Lá, o dirigente concedeu entrevista à "FlaTV" e destacou a importância de ter um atleta "muito versátil", como é o caso do uruguaio, no elenco.

"Isso o qualifica mais ainda. Não sei como o Tite pensa em aproveitá-lo, não é a gente que decide, mas acho que é importante ter um jogador desse no elenco. Os campeonatos que o Flamengo disputa têm muitos jogos. Então, é importante ter um jogador versátil em que você possa, num momento, utilizar com muita qualidade em outra posição", disse Braz.

Durante a entrevista, o VP também falou sobre o trabalho do Flamengo no mercado de transferências. Nesse sentido, Braz confirmou que o clube busca um zagueiro e um lateral-esquerdo.

"A gente está fazendo um pouco diferente das outras janelas. Estamos confirmando um ou outro jogador em que a gente esteja (buscando), até para dirimir as mentiras e as invenções dos outros Os jogadores que estão postos, zagueiro e um lateral-esquerdo são necessidades do Flamengo, até pelo Rodrigo Caio e o Filipe Luís terem parado. São prioridades básicas que a gente com certeza vai preencher na hora certa", contou Braz.

Até o momento, De La Cruz é o único reforço do Flamengo para 2024. O Fla também tenta as contratações de Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino e de Matías Viña, da Roma.