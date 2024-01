Nicolás de La Cruz - Paula Reis / CRF

Publicado 09/01/2024 15:10 | Atualizado 09/01/2024 15:59

Rio - Reforço do Flamengo para a temporada de 2024, o meia Nicolás de La Cruz, de 26 anos, chegou ao Rio nesta terça-feira. Cerca de 20 torcedores rubro-negros o recepcionaram. Em contato com a imprensa, o uruguaio citou que recebeu outras propostas e explicou a escolha pelo Flamengo.

"Muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também, passar a uma equipe tão grande como Flamengo. Estamos muito contentes", afirmou em entrevista à FlaTV.

No Flamengo, De La Cruz irá encontrar velhos conhecidos da seleção uruguaia. O meia falou sobre a conversa com os compatriotas pelo Rubro-Negro.

"Falei com Giorgian (Arrascaeta) e com Gui (Varela), me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir", disse.