Cristiane durante treino da seleção brasileiraFabio Souza/CBF

Publicado 09/01/2024 16:12

Rio - O Flamengo tem conversas avançadas com a atacante Cristiane, de 38 anos, um dos principais nomes do futebol feminino do país nos últimos anos. A jogadora tem contrato com o Santos até o fim de 2024, mas deve deixar o clube devido à redução no orçamento para a próxima temporada.

Cristiane, que ficou longe de convocações por cerca de dois anos com Pia Sundhage, voltou a vestir a camisa da seleção brasileira em setembro de 2023 sob o comando de Arthur Elias. A centroavante, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, com 14 gols, mira uma vaga em Paris 2024. As informações são do jornalista Rafael Alves.

Com o rebaixamento da equipe masculina para a Série B do Brasileirão, o Santos reduziu o orçamento anual e precisou ajustar as finanças de todas as categorias do clube. Mesmo na Libertadores com o elenco feminino, o Peixe deve diminuir drasticamente o orçamento das Sereias da Vila. Cristiane recebe um dos maiores salários.

Além das tratativas com Cristiane, o Flamengo já anunciou nomes como Gabi Barbieri e Djeni, ex-Inter, Glaucia, ex-São Paulo, e Sorriso, ex-Palmeiras.