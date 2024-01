Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/01/2024 17:05

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz negou que o clube tenha aberto qualquer tipo de negociação com o Corinthians por Gabigol. Segundo o dirigente, o clube carioca nunca pensou em se desfazer do atacante.

"O jogador tem um ano de contrato com a gente, é do Flamengo. Não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com algum representante dele. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação pelo Gabigol", disse Braz no Aeroporto do Galeão, onde foi para receber De La Cruz, único reforço rubro-negro para a temporada até o momento.

"Gabigol interessa ao Flamengo, é um jogador importantíssimo, que tem uma história linda aqui dentro, campeão de quase tudo. Contamos com o jogador, o que posso falar é que o Flamengo tem um ano de contrato e que interessa ter ele no elenco", completou.

Desde que venceu a eleição para presidente do Corinthians, Augusto Melo deixou claro que a contratação de Gabigol era o principal desejo do Corinthians para 2024. O novo mandatário chegou a falar em "negociações avançadas", mas declarou no último domingo (7) que as conversas foram encerradas.