De La Cruz desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9) - Reprodução/FlaTV

Publicado 09/01/2024 14:34

Rio - Principal reforço do Flamengo em 2024, o meia De La Cruz desembarcou nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro, para se apresentar oficialmente e iniciar a pré-temporada. O jogador uruguaio, de 26 anos, foi anunciado no dia 24 de dezembro.

De La Cruz estava no River Plate, da Argentina, e custou US$ 16 milhões (cerca de R$ 77,7 milhões na cotação atual). O uruguaio era um desejo antigo do Flamengo. Após meses de negociação, o Rubro-Negro pagou a rescisão contratual e contratou o jogador.

Revelado no Liverpool, do Uruguai, De La Cruz iniciou a carreira como profissional em 2015. Após dois anos, foi contratado pelo River Plate, onde permaneceu até o ano passado. Ao todo, foram 211 jogos e 36 gols, além de 10 títulos, incluindo a Libertadores de 2018.

O Flamengo iniciou a pré-temporada nesta última segunda-feira (8), no Ninho do Urubu. O Rubro-Negro embarca para Manaus na próxima terça (16), onde fará a estreia do Carioca, e em seguida viaja para Orlando, nos Estados Unidos, para a disputa do "FC Series", a antiga "Florida Cup".