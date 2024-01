Joaquim, zagueiro do Santos, está na mira do Flamengo - Raul Baretta / Santos

Publicado 09/01/2024 17:55

Rio - Em meio à novela pela contratação de Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino , o Flamengo mapeia o mercado em busca de outras opções para a zaga. Segundo o "ge", o clube carioca demonstrou interesse em Joaquim, do Santos.

O jogador se animou com a procura do Flamengo e viu com bons olhos uma transferência para o Rio. Na visão dele, o Rubro-Negro pode ser uma boa vitrine para que ele, a médio ou longo prazo, chegue à seleção brasileira. Além dos cariocas, o Sporting, de Portugal, e o Olympiacos, da Grécia, também fizeram sondagem pelo atleta.

A princípio, o Santos conta com a permanência de Joaquim para a disputa da Série B em 2024 e chegou a confirmar a permanência do defensor, em comunicado divulgado no dia 28 de dezembro. Nesta terça-feira (9), o presidente Marcelo Teixeira reforçou a posição de não querer negociar o zagueiro.

"O Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado, está trabalhando na pré-temporada e pretendemos manter o Joaquim tanto com vistas ao Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro", declarou.

Joaquim chegou ao Santos em 2023, contratado junto ao Cuiabá. O zagueiro foi um dos poucos que tiveram boas atuações na campanha ruim do time paulista no Brasileirão, que resultou no rebaixamento inédito da equipe. Foram 39 jogos na última temporada, com dois gols marcados e quatro assistências.