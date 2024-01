Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Rio - O Flamengo segue em busca de reforços para a temporada de 2024. Com a saída de Rodrigo Caio e a aposentadoria de Filipe Luís, o Rubro-Negro prioriza zagueiro e lateral-esquerdo. O vice de futebol Marcos Braz revelou que o clube aguarda o desfecho e mantém a esperança pelo acerto com o zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino.

"O Flamengo entendeu que em cima de uma proposta poderia adquirir o jogador (Léo Ortiz) e fez a proposta. O clube detentor (Bragantino) entendeu que os números são bem superiores. O Flamengo se mantém, por enquanto, no número que iniciou (a negociação). Estamos aguardando a decisão de quem tem que decidir", disse.

A postura do Bragantino na negociação tem incomodado o Flamengo. O clube paulista aceita negociar Léo Ortiz com clubes do exterior por 6,5 milhões de euros (R$ 34,8 milhões), mas sobe a pedida quando a negociação é com clubes brasileiros. A diretoria do Massa Bruta chegou a pedir entre 10 e 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões) ao Rubro-Negro.

O Flamengo segue determinado em reforçar a defesa para a temporada e corre contra o tempo para buscar mais reforços antes da viagem para Orlando, nos Estados Unidos, na próxima semana. O Rubro-Negro jogará o início do Carioca com time alternativo, enquanto os titulares disputarão o "FC Series", a antiga "Florida Cup".