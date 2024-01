Matheuzinho, Bruno Henrique, Léo Pereira, Pedro e Gerson na reapresentação do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 09/01/2024 12:39

Rio - O elenco do Flamengo , que se reapresentou na segunda-feira (8), terá muito trabalho nesta primeira semana de 2024. Os jogadores realizarão quatro dias de treino em período integral. A partir desta terça até quinta, vão treinar em dois períodos, de manhã e de tarde, segundo o 'ge'. A programação se repetirá no sábado.

No primeiro dia da reapresentação, os atletas fizeram exames e testes físicos. Nesta terça, passaram por nova bateria de exames na parte da manhã, mas de tarde irão, provavelmente, iniciar os treinamentos com bola.

Os jogadores ainda terão trabalho na segunda e na terça da semana que vem, antes da viagem para a estreia do Campeonato Carioca em Manaus, seguida da ida para Orlando, nos Estados Unidos, para realização da segunda parte da pré-temporada.

Na reapresentação, o Flamengo não contou com o único reforço contratado até o momento: De La Cruz, que desembarca no Rio de Janeiro às 13h desta terça-feira. Ele teve um período de folga maior em relação aos demais porque sua última partida pelo River Plate foi disputada no dia 22 de dezembro.

Parte do grupo de jovens que estão disputando a Copinha retornará ao Rio de Janeiro na sexta-feira, para a disputa do Carioca. Enquanto isso, os principais jogadores do Flamengo estarão nos Estados Unidos. A primeira partida do Rubro-Negro na competição será contra o Audax-RJ, no dia 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), em Manaus.