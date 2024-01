Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 09/01/2024 10:30

Rio - Negociando com o Bragantino a contratação de Léo Ortiz, de 28 anos, o Flamengo vem encontrando dificuldades nas conversas. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro acredita que o Bragantino está inflacionando o pedido pelo defensor de forma proposital.

O clube paulista desejaria algo em torno de 10 e 12 milhões de euros (entre 53,48 e R$ 64,18 milhões) por Léo Ortiz. O Flamengo não tem o interesse de desembolsar esse valor e acredita que o Bragantino venderia o zagueiro por um preço bem inferior, caso a proposta não fosse feita pelo Rubro-Negro.

Apesar das dificuldades, o Flamengo continua priorizando a contratação de Léo Ortiz, apesar de existirem planos B. O zagueiro, de 28 anos, já demonstrou que tem o interesse de atuar pelo clube carioca em 2024.