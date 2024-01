Luiz Araújo é o nodo dono da camisa 7 do Flamengo em 2024 - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/01/2024 17:04 | Atualizado 08/01/2024 17:04

para a temporada de 2024. O atacante, que terminou 2023 em alta com Tite, herdou o número com a saída de Everton Ribeiro,

Luiz Araújo é o novo camisa 7 do Flamengo. O atacante, que terminou 2023 em alta com Tite, herdou o número com a saída de Everton Ribeiro, apresentado no Bahia no fim de semana

Com uma pré-temporada completa, ao contrário de 2023, quando chegou no meio da temporada, Luiz Araújo tem a chance de se firmar como titular na difícil disputa no ataque rubro-negro. Ele briga por uma vaga com Bruno Henrique, Éverton Cebolinha, Pedro, Gabigol.



Após início complicado, o atacante passou a ganhar mais chances com a chegada de Tite. Ele foi titular em sete partidas sob o comando do treinador, inclusive jogando as duas últimas rodadas do Brasileirão.