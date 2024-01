Everton Ribeiro e família na coletiva de apresentação no Bahia - Foto: Divulgação/Bahia

Publicado 07/01/2024 12:38 | Atualizado 07/01/2024 14:23

Salvador - O filho mais novo de Everton Ribeiro, apelidado carinhosamente de Totói, roubou a cena após a entrevista coletiva de apresentação do pai no Bahia. Ele se aproximou do microfone e cantou o início do hino do Flamengo, o que divertiu os presentes na sala de imprensa. Logo na sequência, Tótoi e o irmão, Guto, cantaram "Bahêa". O momento de fofura viralizou nas redes sociais. Confira abaixo:

Na apresentação de Everton Ribeiro pelo Bahia, Totói, filho mais novo do jogador, puxou o hino do #Flamengo.



Reprodução pic.twitter.com/MlESqJWSxH — Sou da Nação Fla 81 (@soudanacaofla81) January 7, 2024

Vale destacar que tanto Totói quanto Guto nasceram quando Everton Ribeiro já estava no Flamengo. Eles, portanto, cresceram com o pai dentro do clube e foram abraçados pelos rubro-negros.