Petkovic ao lado de Zagallo em live durante a pandemia - Reprodução / YouTube

Publicado 06/01/2024 17:50

Rio - Os últimos títulos de Zagallo aconteceram em 2001 como treinador do Flamengo. Naquela temporada, o Rubro-Negro conquistou dois títulos: um Estadual e uma Copa dos Campeões. Um dos destaques do elenco do clube carioca, Dejan Petkovic, exaltou o legado do Velho Lobo, que morreu na última sexta, aos 92 anos, e reforçou o protagonismo no treinador no tricampeonato estadual naquele ano, garantido após um icônico gol de falta do sérvio nos acréscimos da final contra o Vasco, no Maracanã.

"O Título do tetra tri em 2001 pelo Flamengo, que nós conseguimos, teve vários protagonistas mas o ator principal foi você, "Velho Lobo", não o golaço do "Pet", escreveu o ídolo do Flamengo no Instagram.

Petkovic também reforçou a importância de Zagallo para o futebol no geral e se despediu do ícone do futebol brasileiro, que morreu neste começo de 2024.

"Você foi grande na terra e será grande no céu. Influenciou muitas vidas com sua sabedoria, simpatia, carisma, conquistas", disse o sérvio.