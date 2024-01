Everton Ribeiro em campo pelo Flamengo - NORBERTO DUARTE / AFP

Publicado 05/01/2024 16:27 | Atualizado 05/01/2024 16:27

Rio - Ante de deixar o Flamengo e acertar sua ida para o Bahia , Everton Ribeiro se esforçou para chegar a um acordo com o time carioca. Em entrevista à Rádio Globo, o empresário do jogador, Carlos Eduardo Baptista, garantiu que o desejo do camisa 7 sempre foi permanecer no Rubro-Negro.

"A preferência do Everton sempre foi permanecer no Flamengo. Como o Flamengo ofereceu contrato só de um ano, tentamos metas, tentar melhorar, mas não foi possível. A partir do momento que não foi possível aumentar tempo de contrato no Flamengo, a gente tentou, sempre esperando a definição do Flamengo... Pediram para tratar após o campeonato. E o Flamengo continuou oferecendo um ano, a partir do fim do campeonato, começou a escutar os outros clubes", declarou o agente.

"Ficamos entre o Internacional, que fez boa proposta, e o Bahia, que veio com proposta interessante na parte financeira e, principal, dos objetivos do Bahia, fazer time muito forte, competitivo. E também foi muito interessante do Everton assim que acabar o contrato trabalhar como embaixador do Grupo City. Ele vai ter preferência de escolha, dirigente, embaixador, manager. A gente ouviu a promessa do pessoal de construir time forte, competitivo, que vai brigar lá em cima. O Bahia vai ser isso daqui para frente. Ele manda uma mensagem ao mercado que está vindo forte", completou.

Everton Ribeiro deixa o Flamengo como um dos principais ídolos do clube neste século. Pelo Rubro-Negro, o meio-campista conquistou 11 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Cariocas e duas Supercopas do Brasil. Ao todo, o camisa 7 fez 394 jogos com a camisa do Flamengo, com 45 gols marcados e 61 assistências.