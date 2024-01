Gabigol, do Flamengo, esteve na mira do Corinthians para 2024 - Luis Robayo/AFP

Gabigol, do Flamengo, esteve na mira do Corinthians para 2024Luis Robayo/AFP

Publicado 04/01/2024 19:06

Rio - Nada feito, e o "predestinado" segue na Gávea. O Corinthians encerrou as negociações e desistiu da contratação do atacante Gabigol, do Flamengo. O clube paulista lutou, mas não conseguiu chegar a um acordo financeiro com a diretoria rubro-negra.

O Flamengo adotou postura cautelosa em meio ao desejo do Timão pelo ídolo, mas mostrou indefinição sobre negociar ou não o jogador, que tem contrato por mais uma temporada. Gabigol estará na reapresentação do elenco, marcada para o próximo domingo (7). As informações são do site "ge".

Apesar do fracasso nas tratativas, o Corinthians preserva a boa relação com o Flamengo. Nos últimos dias, na posse do presidente Augusto Melo, Marcos Braz, vice de futebol do Rubro-Negro, marcou presença e isso aumentou os rumores sobre a possível troca.

Ao sair da negociação, a diretoria do clube paulista se mantém atenta ao mercado buscando uma referência para o ataque do técnico Mano Menezes em 2024.