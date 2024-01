Faixa preta na camisa do Flamengo em homenagem a Seu Denir, lendário massagista do clube - Foto: Divulgação / Flamengo

Faixa preta na camisa do Flamengo em homenagem a Seu Denir, lendário massagista do clubeFoto: Divulgação / Flamengo

Publicado 05/01/2024 18:00

Rio - O Flamengo fez uma homenagem a Seu Denir, lendário massagista do clube, no jogo de estreia do time na Copinha 2024, nesta sexta-feira, 5, contra o São José-RS. Os jogadores entraram em campo com uma faixa de luto no braço esquerdo.

"Por Deni. Pelo Flamengo. Nosso eterno griô rubro-negro, que cuidou de tantos #GarotosDoNinho, será homenageado na entrada da equipe em campo, para a estreia na Copinha", escreveu o Flamengo, por meio das redes sociais.

Seu Denir morreu na manhã da última segunda-feira, 1, no Rio de Janeiro, aos 75 anos. O ex-funcionário, que trabalhou no clube por 42 anos, lutava contra um câncer no cérebro.

Denir foi diagnosticado com a doença em setembro de 2022, e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Logo depois, chegou a receber alta para fazer tratamento em casa e fazia visitas esporádicas ao Ninho do Urubu. Entretanto, na última quarta-feira (27), o massagista foi hospitalizado por conta de complicações no seu estado de saúde.