Thiago Maia é volante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/01/2024 15:13

O volante Thiago Maia, do Flamengo, está cada mais próximo do Corinthians. O jogador entrou em acordo com o Alvinegro por um contrato válido até 2027 e agora aguarda as tratativas entre o clube paulista e o Rubro-Negro para decidir seu futuro. As informações são do "Lance".

O Corinthians precisa conversar com o Flamengo para saber qual será o modelo de negócio adotado. O Rubro-Negro deseja contar com Fausto Vera, e a inclusão do argentino na negociação não é descartada. Entretanto, o Alvinegro Paulista precisa resolver uma pendência de aproximadamente 4 milhões de dólares (R$ 19,68 milhões, na cotação atual) para evoluir a transação.



Além disso, é preciso definir se o lateral-direito Matheuzinho será incluído na negociação. O Flamengo ainda não definiu, pelo fato do jogador estar recebendo boas ofertas do mercado. O Bragantino, por exemplo, ofereceu 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões, na cotação atual), mas retirou a proposta por ausência de resposta dos flamenguistas.

O Corinthians, por outro lado, tem como vantagem o desejo de Thiago Maia em atuar no clube. O volante enxerga com bons olhos um retorno ao futebol paulista, onde foi revelado pelo Santos em 2014.

Thiago Maia atua no Flamengo desde 2020, quando foi emprestado pelo Lille, da França, e depois posteriormente comprado em definitivo por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões na cotação da época) em 2022. O volante, entretanto, não viveu uma boa temporada em 2023, sendo um dos principais alvos de críticas da torcida. Ao todo, ele fez 3 gols em 64 partidas pelo Rubro-Negro no ano passado.