Defesa de Dyogo Alves, do Flamengo, na final do Brasileirão Sub-20Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/01/2024 16:36 | Atualizado 03/01/2024 16:37

Rio - A saída do goleiro Santos, que está a caminho do Fortaleza , deve abrir espaço para o Flamengo ter um sobrevivente da tragédia do Ninho do Urubu no time profissional pela primeira vez. De acordo com o “ge”, o clube deve apostar em um jovem da base para ser terceiro goleiro e Dyogo Alves, de 20 anos, é o favorito.

Cinco anos após sobreviver ao incêndio que matou dez garotos no centro de treinamento , Dyogo deve ter a chance de dar seus primeiros passos nos profissionais logo após a primeira fase da Copinha. Ele chegou a ser relacionado no ano passado e participou de um aquecimento no Maracanã.

Dyogo Alves é o titular da equipe sub-20 do Flamengo desde agosto, quando o clube negociou Kauã Santos com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Ele foi o herói do título no Brasileirão sub-20, contra o Palmeiras.