Gabriel Barbosa voltou ao Ninho nesta quartaGilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 03/01/2024 11:56 | Atualizado 03/01/2024 11:56

Rio - Gabigol foi o primeiro jogador do Flamengo a iniciar os trabalhos para a temporada 2024. Nesta quarta-feira (3), cinco dias antes da data de reapresentação do elenco, ele foi à academia do Ninho do Urubu para treinar e compartilhou um registro nas redes sociais.