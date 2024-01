Almeidão, na Paraíba, receberá jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca - Reprodução

Almeidão, na Paraíba, receberá jogo do Flamengo pelo Campeonato CariocaReprodução

Publicado 02/01/2024 19:50

Paraíba - A partida entre Nova Iguaçu e Flamengo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, que será disputada no Estádio Almeidão, na Paraíba, provocou polêmica entre clubes, torcedores e dirigentes do estado. Presidente do Campinense, Lênin Correia criticou a chegada do Rubro-Negro para o duelo e mostrou preocupação com a movimentação.

"Isto é um retrocesso. Vai contra tudo aquilo que brigamos para termos um futebol paraibano forte, sem influência do eixo Rio-São Paulo", disse o gestor da equipe de Campina Grande, em entrevista ao "ge".

O Almeidão foi escolhido como palco do jogo logo após uma reunião entre Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, e Rodolfo Landim, do Flamengo. Sobre a ação da entidade local, Lênin acredita não ter sido fruto e interferência do governo.

"Tomara que não tenha havido nenhuma interferência do Governo Estadual ou da Federação (FPF-PB) para trazer este jogo ridículo para a Paraíba. Confiamos e apoiamos a presidente Michelle Ramalho. Quero acreditar que não aconteceu interferência dela para esse jogo", afirmou.

No início do Campeonato Carioca, o Flamengo jogará três vezes longe do Rio de Janeiro em duelos com mandos vendidos. Na estreia, dia 17, contra o Audax, o Rubro-Negro irá à Arena da Amazônia; depois, além da partida contra o Nova Iguaçu, dia 21, jogará contra a Portuguesa na Arena das Dunas, em Natal, no dia 27.