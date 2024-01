Denir trabalhou no Flamengo por 42 anos, e esteve presente em diversos momentos de glória do clube - Alexandre Vidal / Flamengo

Denir trabalhou no Flamengo por 42 anos, e esteve presente em diversos momentos de glória do clubeAlexandre Vidal / Flamengo

Após a morte de Denir, ex-massagista e figura histórica do Flamengo, os rivais do clube da Gávea se manifestaram nas redes sociais publicando seus pêsames com a partida do profissional. Vasco, Fluminense e Botafogo prestaram suas solidariedades para amigos e familiares de Denir.

É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Adenir Silva, o Denir, massagista do CRF por mais de 40 anos.



Lamentamos profundamente o falecimento de Adenir Silva, o Deni, funcionário histórico do @Flamengo, do futebol carioca e brasileiro.

Desejamos muita força a todos os amigos e familiares neste momento tão difícil.



Com pesar e tristeza, lamentamos o falecimento de Adenir Silva, o Denir, massagista do CR Flamengo há mais de 40 anos.

O Clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de difícil.



O Clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de difícil. — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 1, 2024 Denir foi diagnosticado com a doença em setembro de 2022, e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Logo depois, chegou a receber alta para fazer tratamento em casa e fazia visitas esporádicas ao Ninho do Urubu. Entretanto, na última quarta-feira (27), o massagista foi hospitalizado por conta de complicações no seu estado de saúde, e acabou não conseguindo superá-las. Denir foi diagnosticado com a doença em setembro de 2022, e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Logo depois, chegou a receber alta para fazer tratamento em casa e fazia visitas esporádicas ao Ninho do Urubu. Entretanto, na última quarta-feira (27), o massagista foi hospitalizado por conta de complicações no seu estado de saúde, e acabou não conseguindo superá-las.

Denir era um dos funcionários mais queridos pelo elenco rubro-negro. O massagista tinha um "ritual" com Gabigol, onde o atacante, antes de toda partida pelo Flamengo, dava um beijo na mão do funcionário.

Após sua morte, jogadores e ex-atletas do Flamengo manifestaram seus pêsames, como Filipe Luís, David Luiz e Zinho.