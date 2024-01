Matías Viña pertence à Roma desde 2021 - Reprodução

Matías Viña pertence à Roma desde 2021Reprodução

Publicado 01/01/2024 12:22

O Flamengo teve sua primeira oferta para a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña recusada pela Roma, clube detentor dos direitos do jogador. O clube italiano pede 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) para vender o uruguaio, algo que é visto como complicado pelo Rubro-Negro. As informações são do portal "Trivela".

Além disso, outro fator que dificulta a negociação entre o Flamengo e a Roma é o fato do clube italiano acreditar que conseguirá ofertas maiores ou tão vantajosas quanto a pedida para o Rubro-Negro na próxima janela de transferências, que acontece no início de 2024. Com isso, as conversas entre os dois clubes esfriaram e o time da Gávea busca um "plano B".

Essa alternativa seria o lateral Juninho Capixaba, que defendeu o RB Bragantino na última temporada. O Flamengo, inclusive, fez uma oferta de 11 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) ao Massa Bruta para as contratações do lateral-esquerdo e do zagueiro Léo Ortíz.

O Bragantino ainda não respondeu se aceita ou não tal oferta, porém, conversas sobre a forma de pagamento e o possível envolvimento de outros atletas do Flamengo na negociação existem.