Pixbet é a nova patrocinadora master do Flamengo - Divulgação

Publicado 02/01/2024 16:25 | Atualizado 02/01/2024 16:25

Rio - O Flamengo confirmou nesta terça-feira (2) a casa de apostas PixBet como a nova patrocinadora master do clube. A empresa, antes estampada na omoplata, irá para o principal espaço do uniforme rubro-negro pelo valor de R$ 170 milhões por dois anos de contrato. A marca também estará nas camisas dos times feminino e de basquete do clube da Gávea.

Com o novo acordo, o Banco BRB, que antes ocupava o espaço master do uniforme, passa para a omoplata pelo valor de R$ 6,2 milhões com vínculo de apenas três meses. Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube, celebrou o acerto.

"A Pixbet é uma grande parceira desde 2022 e agora traz um investimento ainda maior para o Flamengo. Este é um contrato muito importante. Ele deixa nosso manto ainda mais valioso e dá uma visibilidade gigantesca para o parceiro, não só com a exposição da marca nos uniformes, mas também nos nossos canais digitais. Temos certeza de que a Nação, quando pensar em fazer suas apostas esportivas, vai dar uma preferência ainda maior para a Pixbet", disse.