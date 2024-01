Everton Ribeiro conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/01/2024 15:49 | Atualizado 02/01/2024 15:49

Após sete temporadas defendendo a camisa do Flamengo, Everton Ribeiro está de saída do clube. Sem acordo por um novo contrato, o meio-campista aceitou uma oferta vinda do Bahia e irá defender o Tricolor de Aço na próxima temporada. As informações são do "ge".

O meia não conseguiu o seu pedido no Flamengo, que era um contrato válido por dois anos. Em contrapartida, o Rubro-Negro ofereceu um novo vínculo, mas de apenas uma temporada. Everton Ribeiro chegou a fazer uma outra oferta, com um contrato válido por um ano, mas com uma cláusula de renovação automática de mais uma temporada. Entretanto, o clube entendeu que ofereceu o que podia pelo jogador.

Por outro lado, o Bahia chegou com a oferta de dois anos de contrato desejada por Everton Ribeiro. Com isso, o meia aceitou a proposta vinda do Tricolor de Aço e irá ser novamente treinado por Rogério Ceni, assim como nas temporadas de 2020 e 2021, no Flamengo.

Everton Ribeiro deixa o Flamengo como um dos principais ídolos do clube neste século. Pelo Rubro-Negro, o meio-campista conquistou 11 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Cariocas e duas Supercopas do Brasil.

Ao todo, o camisa 7 fez 394 jogos com a camisa do Flamengo, com 45 gols marcados e 61 assistências.