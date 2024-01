Evander foi revelado pelo Vasco - Paulo Fernandes/Vasco

Publicado 03/01/2024 10:15

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, admitiu que o clube está interessado na contratação do meia Evander, ex-Vasco. Em entrevista ao "ge", o dirigente afirmou que o desejo em contratar o jogador já vem de outras janelas.



"Há o interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca, nós estávamos atrás dele. Mas ele recebeu uma proposta da MLS que era boa para o clube, e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás, ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outros caminhos", afirmou Braz.



"O Evander não voltou ao radar. Ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado "Nível A", segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há dois anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores", completou.



O Portland, dos Estados Unidos, atual time de Evander, não tem interesse em negociá-lo, já que adquiriu o jogador no fim de 2022 por R$ 53 milhões. Mesmo assim, o Fla insistirá na contratação.



Evander, de 25 anos, foi revelado pelo Vasco. Em 2018, o jogador foi negociado com o Midtjylland, da Dinamarca, onde se tornou um dos destaques do time. Ao todo, foram 50 gols e 40 assistências em 165 jogos, além do título do Campeonato Dinamarquês em 2020 e a Copa da Dinamarca em 2019 e 2022.



Após se destacar no Midtjylland, Evander foi contratado pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos. Ele foi eleito o melhor jogador do time americano nesta temporada com 11 gols e quatro assistências em 29 jogos. Apesar do bom momento no futebol americano, ele vê com bons olhos um retorno para o Brasil.