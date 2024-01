Everton Ribeiro usou camisa 7 em vitoriosa passagem pelo Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 03/01/2024 17:49

Rio - Após saída de Everton Ribeiro para o Bahia , o Flamengo já tem um favorito para vestir a camisa 7 a partir de 2024. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o recém-contratado De La Cruz é quem deve herdar o número do ídolo rubro-negro.

A camisa 7 não é novidade para De La Cruz, que costuma utilizar o número na seleção uruguaio. No River Plate, o meia utilizava a 11, que atualmente pertence a Everton Cebolinha.

De La Cruz é aguardado no Rio no dia 9 de janeiro e deve ser apresentado no dia 10, no Ninho do Urubu. Como fez seu último jogo pelo River no dia 22 de dezembro e já tinha férias programadas, o meia não estará na reapresentação do elenco, marcada para o dia 8.

Até o momento, De La Cruz foi o único reforço anunciado oficialmente pelo Flamengo. O clube ainda negocia com outros nomes, como Léo Ortiz, Evander, Matías Viña e Juninho Capixaba, mas não conseguiu acordo até o momento.