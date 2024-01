Matheuzinho é lateral-direito do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 03/01/2024 14:24

Rio - O Flamengo recebeu uma oferta do Red Bull Bragantino pelo lateral-direito Matheuzinho. O Massa Bruta se mostrou disposto a pagar quatro milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) pelo jogador, mas as negociações não evoluíram. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Inicialmente, o Flamengo topou negociar Matheuzinho e queria avançar nas conversas. No entanto, esbarrou no desejo do jogador, que não aceitou a oferta e travou o negócio, que está parado no momento. As conversas não tinham ligação com as tratativas por Léo Ortiz.

Matheuzinho viveu um ano de 2023 irregular com a camisa do Flamengo. Foram apenas 26 jogos na temporada, mesmo com a posição sem ter um titular absoluto.