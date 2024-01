Jogadores do Flamengo comemoram gol na vitória sobre o São José, em partida válida pela Copinha - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/01/2024 19:44

Osasco - O Flamengo iniciou a caminhada na Copinha 2024 com o pé direito. Nesta sexta-feira, 5, o Rubro-Negro venceu o São José por 2 a 1 no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 19. Petterson e Werton fizeram os gols do triunfo rubro-negro. Já Daniel descontou para a equipe gaúcha.

Vale destacar que o Flamengo aproveitou a partida para homenagear Seu Denir, lendário massagista do clube que morreu na última segunda-feira. Os jogadores do Fla entraram em campo com uma faixa de luto no braço esquerdo.



Em tempo: O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h30, para enfrentar o São Bento no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.