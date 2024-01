Everton Ribeiro foi capitão do Flamengo nas 11 conquistas do clube entre 2019 e 2022 - Marcelo de Jesus / MDJPHOTOS

Everton Ribeiro foi capitão do Flamengo nas 11 conquistas do clube entre 2019 e 2022Marcelo de Jesus / MDJPHOTOS

Publicado 06/01/2024 13:40 | Atualizado 06/01/2024 13:41

Rio - O meia Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo , se despediu do clube nas redes sociais na tarde deste sábado (6). Ele não renovou contrato com o time carioca e assinou com o Bahia por dois anos. No Instagram, postou um vídeo relembrando os momentos vividos com a camisa rubro-negra.