Thiago Maia durante treino do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 06/01/2024 16:50

Rio - Com as negociações com o Corinthians sem qualquer novidade, o volante Thiago Maia, de 26 anos, entrou na lista de outro clube: o Internacional. De acordo com informações do portal "UOL", o Colorado pode tomar a dianteira pela contratação do jogador, que pertence ao Flamengo.

A negociação envolvendo Flamengo e Corinthians não tem avançado, porque o Rubro-Negro deseja lucrar com a negociação, sem empréstimo ou troca. Com a indicação de Mano Menezes, o Internacional poderá fazer uma proposta que seja vantajosa para o Rubro-Negro.

O futuro de Thiago Maia poderá ser definido na próxima semana. O volante chegou ao Flamengo em 2020 e alternou altos e baixos. Na última temporada recebeu bastante críticas e tem chances de mudar de ares neste ano.