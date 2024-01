Everton Ribeiro e família na despedida do Flamengo - Foto: Paula Reis/Clube de Regatas do Flamengo

Everton Ribeiro e família na despedida do FlamengoFoto: Paula Reis/Clube de Regatas do Flamengo

Publicado 06/01/2024 19:23

Rio - Neste sábado, 6, o Flamengo fez uma publicação nas redes sociais para se despedir de Everton Ribeiro. O meio-campista chegou ao Rubro-Negro em 2017 e sai como um dos grandes ídolos da história do clube. Abaixo, veja a publicação do Fla:

O número 7 é associado com a sabedoria.



Essa história começou em 2017, quando um casal decidiu voltar ao Brasil. Era um momento que pedia reflexão em busca da resposta certa.



7 temporadas depois, a história é de amor, paixão, crescimento e conquistas. Com a camisa 7, Everton Ribeiro construiu uma trajetória ímpar: foram 394 jogos, 46 gols e 61 assistências vestindo o Manto Sagrado. As onze taças conquistadas incluem duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e a Copa do Brasil.



Além da história esportiva, construiu uma família. Guto e Totói, amuletos da Maior Torcida do Mundo, nasceram abraçados por mais de 48 milhões de tios e tias.



7 anos de sabedoria, mágica e paixão depois… o casal se despede como uma família - ou melhor, uma FLAmília.



O lugar de vocês, agora, é na história. O Flamengo será, para sempre, uma extensão da casa de vocês.



Obrigado por tanto, Everton Ribeiro!

7 temporadas depois, a história é de amor, paixão, crescimento e conquistas. Com a camisa 7, Everton… pic.twitter.com/xPkOAUnR9P — Flamengo (@Flamengo) January 6, 2024

Everton esteve neste sábado, 6, juntamente com a família, no Ninho do Urubu. Lá, o meio-campista foi homenageado e também tirou foto com as taças que conquistou pelo Flamengo.

Nos despedimos do mágico Everton Ribeiro com um dia de homenagens no CT. O craque e a FLAmília contaram histórias das sete temporadas rubro-negras e reencontraram as taças conquistadas. Seu lugar é na primeira prateleira da história do Flamengo, @evertonri!#ObrigadoCapi7ão pic.twitter.com/jTAkrh2n5Y — Flamengo (@Flamengo) January 6, 2024

O jogador tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2023. Como as partes não chegaram a um acordo pela renovação, Everton deixou o Flamengo. Livre no mercado, ele fechou com o Bahia

Assim, ele deixa o Rubro-Negro como um dos principais ídolos do clube neste século. Pelo Rubro-Negro, Everton Ribero conquistou 11 títulos: duas Libertadores; dois Brasileiros; uma Copa do Brasil; uma Recopa Sul-Americana; três Campeonatos Cariocas; e duas Supercopas do Brasil.

Ao todo, o camisa 7 fez 394 jogos com a camisa do Flamengo, com 45 gols marcados e 61 assistências.