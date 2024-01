Everton Ribeiro fechou com o Bahia - Foto: Divulgação/Bahia

Publicado 06/01/2024 17:57 | Atualizado 06/01/2024 18:00

Salvador - Everton Ribeiro é o novo reforço do Bahia. O Esquadrão de Aço oficializou a contratação do meio-campista neste sábado, 6, que estava livre no mercado após não renovar com o Flamengo. O contrato do jogador com o clube de Salvador é de válido até o término da temporada de 2025.

O jogador se juntará ao grupo na próxima segunda-feira, 8, e seguirá viagem para Manchester, cidade na Inglaterra onde o Esquadrão realizará a pré-temporada.

Ao longo da carreira, Everton Ribeiro atuou por São Caetano, Coritiba, Corinthians e Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, Cruzeiro. O último clube foi o Flamengo.

Ele chegou ao Rubro-Negro em 2017 e saiu como ídolo, ao fim de 2023, já que não houve acordo entre as partes pela renovação de contrato. Ao todo, o camisa 7 fez 394 jogos com a camisa do Flamengo, marcou 45 gols e distribuiu 61 assistências.

Além disso, conquistou 11 títulos com a camisa do Fla: duas Libertadores; dois Brasileiros; uma Copa do Brasil; uma Recopa Sul-Americana; três Cariocas; e duas Supercopas do Brasil.

Everton também soma convocações para a seleção brasileira. Ele soma passagens pelas categorias de base e, no profissional, fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022.