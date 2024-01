Botafogo não liberou Matías Segovia para jogar o Pré-Olímpico, que acontece neste mês - Divulgação / Albirroja

Botafogo não liberou Matías Segovia para jogar o Pré-Olímpico, que acontece neste mêsDivulgação / Albirroja

Publicado 06/01/2024 16:50

Rio - O atacante Matías Segovia ficou de fora da convocação da seleção paraguaia para o Torneio Pré-Olímpico, que será disputado entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro. O jovem atleta do Botafogo não teve a liberação do clube para jogar a competição.



Após uma temporada de altos e baixos em 2023, o paraguaio chegou a abdicar de parte das férias para treinar com a seleção de seu país poucos dias depois do fim do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo solicitou sua presença na pré-temporada.