Publicado 06/01/2024 15:10

Rio - A proposta do Botafogo pelo meia Benjamín Rollheiser, de 23 anos, do Estudiantes, da Argentina, realmente impactou o mercado. De acordo com informações do jornal português "O Jogo", com receio de perder o jovem para o Alvinegro, o Benfica tenta antecipar a chegada do argentino, que seria somente em junho, para o começo deste ano.

O clube português já teria um acerto com Benjamín Rollheiser, mas faltaria o "ok" do Estudiantes. Acontece que a proposta do Botafogo é superior a dos portugueses , com isso, seria mais interessante para o clube argentino um negócio com o Alvinegro. O staff do jogador tem a preferência pelo futebol europeu.

Na proposta apresentada pelo Botafogo, foi colocada a possibilidade de uma negociação com a Europa em médio prazo - Textor é dono de clubes como Crystal Palace e Lyon, e isso pode facilitar com o modelo multiclubes da Eagle Football.

Revelado na base do River Plate, Benjamín Rollheiser se profissionalizou em 2019. Ele migrou para o Estudiantes em 2022. Na última temporada, o meia entrou em campo em 57 jogos, fez 12 gols e deu sete assistências.