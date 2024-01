Adryelson e Lucas Perri celebram vitória do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2024 17:11 | Atualizado 05/01/2024 17:20

Rio - Nesta sexta-feira, 5, o Lyon anunciou as contratações do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson, agora ex-jogadores do Botafogo. O clube francês também comunicou os valores da transação. Os franceses fecharam a compra de Perri por 3,25 milhões de euros (quase R$ 17,5 milhões na cotação atual) e de Adryelson por 3,58 milhões de euros (pouco mais de R$ 19,2 milhões na cotação atual). Poderá ser adicionado um valor de 50% do lucro numa futura venda.

Les leçons de français avec Isabelle Dias ont déjà commencé pic.twitter.com/drefc4MFuG — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

O Lyon também confirmou que os dois jogadores assinaram contratos válidos até o dia 30 de junho de 2028. Pouco depois, o Botafogo utilizou as redes sociais para confirmar a transferência da dupla para o clube francês, que também pertence à Eagle Football, de John Textor.

"O Botafogo acertou, nesta sexta-feira (5), as transferências do zagueiro Adryelson e do goleiro Lucas Perri para o Olympique Lyonnais. O Clube agradece aos atletas pelo período defendendo o Glorioso e deseja sucesso na equipe francesa", escreveu o Botafogo.

O Botafogo acertou, nesta sexta-feira (5), as transferências do zagueiro Adryelson e do goleiro Lucas Perri para o @OL . O Clube agradece aos atletas pelo período defendendo o Glorioso e deseja sucesso na equipe francesa. pic.twitter.com/IqZYfLkLwC — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 5, 2024

Tanto Lucas Perri quanto Adryelson chegaram ao Botafogo durante a janela do meio de 2022. O goleiro pertencia ao São Paulo e estava emprestado ao Náutico. Já o zagueiro estava livre no mercado.

Perri e Adryelson foram dois dos principais destaques do Botafogo na última temporada, especialmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O goleiro disputou 63 jogos em 2023, não sendo vazado em 27, enquanto o zagueiro atuou em 58 partidas, tendo marcado quatro gols. As boas atuações renderam convocações de ambos para a seleção brasileira.