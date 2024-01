Goleiro John é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Santos

04/01/2024

Rio - O goleiro John é o novo reforço do Botafogo para 2024. Nesta quinta-feira (4), em nota publicada nas redes sociais, o Santos comunicou que acertou a venda do jogador para o Glorioso. O contrato será de quatro temporadas.

John estava no Real Valladolid, da Espanha, em um contrato de empréstimo, é era o plano A do Botafogo para substituir Lucas Perri, vendido para o Lyon, clube que também é gerido por John Textor. As negociações foram diretamente com o Peixe, detentor dos direitos econômicos do atleta. Os valores da transação ainda não foram revelados.

O Botafogo monitorava a situação de John desde 2022 para ser um substituto de Gatito Fernández. Na época, no entanto, o Alvinegro entrou em acordo com o São Paulo e comprou Lucas Perri, que defendia o Náutico por empréstimo.

Para o início de 2024, o Botafogo, além de John, tem conversas avançadas com os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, com os atacantes Jeffinho e Savarino, além de negociações pela chegada do meia-atacante argentino Benjamín Rollheiser, do Estudiantes.