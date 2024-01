Chay, do Botafogo, defendeu a camisa do Ceará na última temporada - Felipe Santos/Ceará SC

Publicado 04/01/2024 11:35

Após disputar a última Série B pelo Ceará, o meia Chay, pertencente ao Botafogo, pode atuar por um novo clube na segunda divisão do Brasileirão. Segundo o "ge", o Guarani negocia a contratação por empréstimo do jogador de 33 anos com o Alvinegro.

Os clubes já conversaram sobre a possível negociação e a oferta está nas mãos dos representantes do jogador. Além do Guarani, a Portuguesa-SP e o Sport também haviam demonstrado interesse na contratação de Chay, entretanto, o Bugre aparenta ser o mais próximo de acertar a chegada do meia.

Chay chegou ao Botafogo em 2021, após fazer um excelente Campeonato Carioca com a camisa da Portuguesa-RJ. Ele foi uma das principais peças da equipe que ajudou o Alvinegro a ser campeão da Série B do Brasileirão, ao fazer oito gols e oito assistências em 31 jogos.

Entretanto, perdeu espaço no ano seguinte, e foi cedido por empréstimo ao Cruzeiro para a disputa da Série B de 2022, onde não foi muito utilizado. Já na última temporada, foi novamente emprestado, dessa vez para o Ceará, onde fez dois gols e duas assistências em 36 jogos.