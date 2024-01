Patrick de Paula - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Sem entrar em campo desde o fim de fevereiro , o volante Patrick de Paula, do Botafogo, revelou que tem se inspirado em Bruno Henrique, do Flamengo, para conseguir voltar aos gramados. Assim como o atacante do rival, ele teve rompimento multiligamentar no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia.

“É uma inspiração, ele teve a mesma lesão que eu. Graças a Deus voltou muito bem e isso tem que tirar como exemplo. Superou uma grave lesão, que não gostamos de sofrer, de ficar fora, e ele passou por cima disso. Se Deus quiser, também irei passar por cima e voltarei a atuar”, declarou Patrick ao "UOL".

Bruno Henrique conseguiu antecipar seu tempo de recuperação para 10 meses e conseguiu ter boas atuações em seu retorno. No caso de Patrick, que operou em março, a previsão de retorno é de 12 meses.

“Estou me sentindo cada vez melhor. Estou me cuidando para me sentir 100%, tratando todos os dias. Não vejo a hora de poder voltar a jogar e estar bem para jogar. Ainda não estou treinando com bola, mas já estou no campo fazendo mudanças de direção para poder ver como está a estabilidade do joelho, mas se Deus quiser, em breve eu vou voltar”, completou.