Patrick de Paula sofreu lesão no joelho esquerdo no clássico com o Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Patrick de Paula sofreu lesão no joelho esquerdo no clássico com o FlamengoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/02/2023 14:21

Rio - Na tarde desta terça-feira (28), o Botafogo atualizou seu boletim médico e informou que o volante Patrick de Paula passará por cirurgia no joelho esquerdo e a recuperação irá se estender durante toda a temporada de 2023.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo do clássico com o Flamengo, no último sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, vencido pelo Rubro-negro por 1 a 0, com gol de Matheus Gonçalves. Patrick acabou travando a perna esquerda no chão e sua substituição foi solicitada imediatamente pelo departamento médico do Glorioso.

Em nota divulgada à imprensa, o clube informou que o volante está sendo assistido pelo corpo médico e agradeceu todas as mensagens de apoio.

Patrick de Paula vinha se destacando pelo Botafogo na atual temporada após forte preparação durante as férias. O jogador contratou profissionais renomados para aprimorar parte física e mental, e sonhava com um ano de destaque, já que o primeiro vestindo a camisa alvinegra foi de altos e baixos.

Para o setor, o técnico Luís Castro conta com Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Lucas Fernandes e Eduardo - o último ainda está em transição após grave lesão na coxa direita . "PK" foi a contratação mais cara do Botafogo, tendo custado 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 33 milhões na cotação da época) em março de 2022.