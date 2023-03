Jeffinho, ex-Botafogo, marcou seu primeiro gol com a camisa do Lyon - Divulgação/Lyon

Publicado 28/02/2023 19:34

Nesta terça-feira (28), em partida pela Copa da França, contra o Grenoble, o atacante Jeffinho, ex-Botafogo e recém-contratado pelo Lyon, marcou seu primeiro gol com a camisa do novo clube sob os olhares do empresário norte-americano John Textor.

A partida também marcou a primeira aparição do jogador na equipe titular do Lyon. Jeffinho já havia feito sua estreia no último sábado (25), entrando no segundo tempo da vitória do Lyon sobre o Angers por 3 a 1, pelo Campeonato Francês. Pela Copa da França, foi substituído logo no começo do segundo tempo.

Jeffinho foi negociado pelo Botafogo no fim de janeiro, em transação na quantia de 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões na época), com possibilidade de mais 2,5 milhões de euros (R$ 13,8 milhões) em bônus no caso de metas individuais cumpridas.

Veja o primeiro gol de Jeffinho pelo Lyon: