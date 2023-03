Luís Castro descartou favoritismo do Botafogo em jogo contra o Sergipe - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2023 11:14

Rio - O clima de tensão após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último sábado, ainda sobrevive no Botafogo. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Luís Castro aproveitou para pontuar algumas situações que o incomodaram no clássico. Para o português, a atuação do árbitro e a partida foram dignas de 'peça de teatro'.

"Acho que o jogo tinha que ter acabado aos 5 minutos. Porque vi o árbitro correr a frente dos jogadores do Flamengo. Não vi ele correr dos meus jogadores, vi ele enfrentar. Pra mim foi uma peça de teatro aquele jogo. No fim teve um pênalti que não foi marcado e nem vi o VAR marcar. Comportamentos geram comportamentos", reclamou.

Apesar dos conflitos da última partida pelo Carioca, Luís Castro quer deixar o problema de lado e reunir seu foco no próximo compromisso do Botafogo, que estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira, diante do Sergipe, às 20h, no Batistão. Porém, antes, ele reiterou seu papel como comandante para estabelecer o melhor ambiente possível dentro da equipe, e que, a partir disso, gera confiança por bons resultados.

"Meu papel como treinador é ser um líder à frente, que representa a equipe do Botafogo e vai a defender em todos os momentos. O problema está ultrapassado. Estamos prontos para enfrentar o Sergipe, não tem a ver com o que ficou para trás. Confiança total no que somos, respeito pelo Sergipe, mas prontos para abordar o jogo", disse, e ressaltou a dificuldade do duelo:

"Jogo perigoso. Nos Estaduais vemos que acontecem surpresas permanentemente, não quero que aconteça conosco nesta outra competição. Favoritismo é algo que não devemos pensar, essa palavra não existe. Vamos jogar. Queremos ganhar. Estamos confiantes, sabemos das nossas responsabilidade, a Copa do Brasil é algo muito querido pelo Botafogo, competição muito respeitada. Estamos prontos, vamos ter mais dois treinos, sabemos que é um jogo difícil e de grande responsabilidade, que é proporcional aos nossos deveres", concluiu.