Luís Castro é o técnico do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2023 18:00

O técnico Luís Castro jogou luz sobre a importância de fazer uma reflexão no Botafogo em relação ao lado emocional e mental dos jogadores. Isso porque, pelo segundo jogo consecutivo, o Alvinegro terminou uma partida com apenas nove homens em campo. Além disso, contabilizando a expulsão de Carli, já no banco de reservas, o time teve cinco jogadores expulsos nos últimos dois compromissos.

"Nós vamos ter um momento de reflexão, porque não podemos fazer dois jogos seguidos e terminar com nove jogadores. Nós somos uma equipe que dá tudo em jogo, mas esse 'dar tudo em jogo' tem que ser pelos caminhos que nos levem a conquistar pontos, a conquistar vitórias e não a ficar sem jogadores. O lado emocional da equipe tem que ser avaliado. Confesso que é uma surpresa para mim. Tínhamos sido uma equipe que, normalmente, acabava jogos ao longo de todo o campeonato com 11. Agora, em dois jogos seguidos, com nove em dois clássicos aconteceu. Associarmos isso a uma pouca autoridade da arbitragem não é também justo da nossa parte. A culpa de termos perdido não é do árbitro", disse Luís Castro.

"Onde nós temos que refletir de forma profunda é no lado emocional do jogo, no lado mental do jogo. Porque nível técnico, tático, estratégico e físico - mesmo com nove, poderíamos ter chegado ao empate no lance do Matheus -, a equipe está muito bem fisicamente. É o lado mental da equipe", completou posteriormente.

No penúltimo jogo do Botafogo, no clássico com o Vasco, Adryelson e Rafael foram expulsos. O zagueiro recebeu o cartão vermelho após matar um ataque que deixaria Alex Teixeira cara a cara com o goleiro Lucas Perri. Já o lateral foi para os vestiários mais cedo por tentar agredir em um jogador do Vasco. Na ocasião, o time jogou todo o segundo tempo com apenas nove homens.

No último jogo do Alvinegro, no clássico com o Flamengo, Joel Carli - este já no banco de reservas -, Fernando Marçal e Tiquinho Soares foram expulsos. Todos receberam o vermelho por reclamação. O camisa 9 do Botafogo, inclusive, chegou a acertar uma cabeçada no árbitro antes de deixar o campo.