Publicado 26/02/2023 15:27

O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca e repetiu o cenário da partida contra o Vasco: descontrole emocional e expulsões. Nada redes sociais, diversos torcedores, indignados, pediram intervenção com trabalho de mais um psicólogo.



No clássico em Brasília, os jogadores do elenco alvinegro reclamaram muito da arbitragem na reta final, principalmente após o gol de empate - que foi anulado por posição irregular do atacante Carlos Alberto.



Foram três situações onde o cartão vermelho foi apresentado, e todas elas por protestos mais furiosos. Joel Carli, Tiquinho Soares e Marçal, pilares de experiência do plantel, repetiram as cenas da derrota para o Vasco, quando o lateral-direito Rafael disparou socos nos adversários após a marcação de um pênalti - anulado minutos depois com auxílio do VAR. No compromisso em questão, o zagueiro Adryelson foi expulso com 11 minutos de bola rolando por cometer falta perigosa em Alex Teixeira sendo o último homem de defesa.



Das cinco expulsões nos últimos dois jogos, quatro delas foram por reclamação ou situações que fogem do habitual. Tiquinho Soares, por exemplo, deu uma leve cabeçada no árbitro Tarcizio Pinheiro Caetano. Carli e Marçal persistiram com as reclamações após advertência e foram suspensos.

Vale lembrar que o Botafogo conta com Paulo Ribeiro como Head de Psicologia do clube desde 2019. O profissional tem mais de 35 anos de experiência no meio do futebol e é referência no assunto.

