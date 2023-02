Lucas Fernandes em ação pelo Botafogo na derrota para o Flamengo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/02/2023 21:26

Rio - O Botafogo foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite deste sábado (25), no Mané Garrincha, em Brasília, em novo clássico conturbado para o Alvinegro. Na capital federal, além do revés em campo, três jogadores foram expulsos por reclamações, assim como no duelo com o Vasco. Após a partida, o meia Lucas Fernandes comentou sobre o novo caso e pediu calma em meio ao momento complicado.

"Não tenho muito o que dizer... é continuar trabalhando. Nós precisamos ter um pouco mais de cabeça, é o segundo jogo que a gente excede nas expulsões. Temos que começar e terminar com 11 jogadores. Infelizmente levamos o gol muito cedo e tentamos buscar mas não conseguimos. Temos que levantar a cabeça porque temos mais jogos pela frente", afirmou Lucas, em entrevista.

Todos os cartões vermelhos foram apresentados no segundo tempo. Joel Carli recebeu o segundo amarelo quando já estava no banco de reservas, enquanto Tiquinho Soares e Marçal se indignaram com a arbitragem e esbravejaram, gerando as outras duas punições.

O Botafogo permanece com 16 pontos e caiu para o terceiro lugar na classificação do Campeonato Carioca. Na penúltima rodada. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (2/3), contra o Sergipe, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil.