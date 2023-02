Di Plácido é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/AFA

Rio - Reforço ainda não oficializado pelo Botafogo, o lateral-direito argentino Di Plácido foi ao Estádio Nilton Santos na tarde desta sexta-feira (24) e registrou o momento nas redes sociais, 'entregando' o desfecho com o clube alvinegro.

No Rio de Janeiro desde a última quinta-feira, Di Plácido passa por exames médicos antes de assinar o contrato de empréstimo até o fim da temporada. O jogador, de 29 anos, foi cedido pelo Lanús após acenar com interesse de vestir a camisa do Glorioso em 2023.

Como previsto em contrato, o Botafogo tem opção de compra ao fim do vínculo com o jogador. Di Plácido chega para disputar vaga na posição com Daniel Borges e Rafael, e o setor era tratado como prioridade pela diretoria do clube na janela de transferências.

Di Plácido registrou sua chegada ao Estádio Nilton Santos Reprodução/Instagram