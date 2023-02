John Textor - Vitor Silva/Botafogo F.R.

John TextorVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 24/02/2023 10:30

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Botafogo pode acertar com o atacante Luciano Juba, de 23 anos, que defende o Sport. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca é um dos interessados no jogador que vem sendo um dos destaques do clube pernambucano em 2023.

Luciano Juba estaria na mira do Botafogo Foto: Anderson Stevens/Sport

Juba poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir do próximo mês. Além do Glorioso, outro dois clubes da Série A teriam interesse no jogador. A sua permanência no Sport continua indefinida.

O atacante foi revelado na base do Sport e chegou a ser emprestado ao Confiança em 2021. Na atual temporada, Luciano Juba entrou em campo em 12 jogos, fez cinco gols e deu cinco assistências.