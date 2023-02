Patrick de Paula começou bem a temporada de 2023 com a camisa do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Vivendo seu melhor momento com a camisa do Botafogo, o volante Patrick de Paula, de 23 anos, sonha com uma convocação para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao site 'ge', o jogador destacou sua preparação na atual temporada e todo o foco para crescer ainda mais.

"Minha vida toda eu sempre sonhei alto. Meu sonho é chegar sim em chegar na Seleção, desde pequeno pensei nisso, vou trabalhar para isso. Vou trabalhar cada temporada, cada dia para poder aperfeiçoar e chegar no ano da Copa do Mundo (2026) e eu estar lá", disse.

Patrick de Paula é a contratação mais cara da história do Botafogo, tendo custado seis milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões em março de 2022). Entre altos e baixos, o jogador destacou o papel do técnico Luís Castro em seu processo de recuperação na carreira.

"O Mister sempre me ajudou, apoiou e conversou comigo. É um cara que quer meu bem, me dá oportunidade, conversa bastante comigo desde o ano passado. Eu, ele e todo o grupo queremos colocar o Botafogo na frente antes de qualquer outra coisa. É um cara que me dá bastante confiança. Já tive outro treinador português, sempre pergunto o que eu tenho dificuldade e tenho esse retorno."

Suspenso do clássico perdido para o Vasco por terceiro cartão amarelo, Patrick de Paula está à disposição para o duelo do próximo sábado (25), com o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.